شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: حسام حسن هو اللى عمل فى نفسه كدة..وأين أختفى البدرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق علاء نبيل مدرب منتخب مصر السابق على ملف عودة النشاط الرياضى بعد قرار وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة، قائلا خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إنه يجب على الجميع مساندة الدولة فى قرارها بعودة الحياة الرياضية من جديد، مثلما تم مساندها فى ملف استضافة بطولة أمم أفريقيا فى وقت قياسى.

وأضاف مدرب المنتخب السابق، إنه يجب أيضًا أن تساعد الدولة الأندية لتدعيم قرارها بعودة النشاط، خاصة وإن معظم الفرق قامت بخصم أجزاء من رواتب لاعبيها ومع إطلاق صافرة أول مباراة فى عودة النشاط ستطالب اللاعبين بباقى مستحقاتها، بخلاف المصروفات التى تحتاجها الفريق فى المرحلة المقبلة.

وتسائل علاء نبيل عن حسام البدرى المدير الفنى الحالى لمنتخب مصر، قائلاً: "أين أختفى حسام البدرى، فلم يظهر على الساحة منذ توقف النشاط، ولم يظهر إلا مرة واحدة عندما أعلن تنازله عن جزء من مرتبه فى ظل أزمة أنتشار فيرس كورونا، فكان يجب عليه أن يظهر فى هذا التوقيت ويكشف عن خططه للمرحلة المقبلة ويتناقش مع أعضاء اللجنة الخماسية".

أردف مدرب منتخب مصر السابق، أن المباريات التى خاضها المنتخب تحت قيادة البدرى لم تكشف عن شئ حتى الأن، إلا أن جميع مقومات النجاح متاحة أمام الجهاز الحالى.

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وهل تعرض حسام حسن للظلم بسبب عدم توليه قيادة منتخب مصر، قال علاء نبيل: "هو اللي عمل كده فى نفسه، فهو مدرب جيد وكان يسير بشكل جيد جدًا وبتصرف واحد فى أحد المباريات يهدم كل شئ".

وروى علاء نبيل كواليس اختطافه من قبل نادى الزمالك فى أحد الفنادق من أجل الحصول على توقيعه ومنعه من الدخول فى مفاوضات مع أندية أخرى.

وعن أسعار اللاعبين المبالغ فيها حاليًا، قال علاء نبيل إنه يجب استغلال أزمة كورونا لتخفيض عقود اللاعبين المبالغ فيها، مضيفًا: "بعض الأندية قامت بقطع رواتب أجهزة قطاعات الناشئين من أجل شراء لاعبين بالملايين لمجرد أن يقال أن هذا النادى نجح فى خطف صفقة من نادى أخر".

وأكد أن حسام عاشور أخطأ فى تصرفه الأخير مع الأهلى، موضحًا أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل عاشور أو أحمد فتحى أو شريف إكرامى، كما أوضح أن مروان محسن تعرض لهجوم شديد فى الفترة الماضية جعلته يفقد تركيزه، ويجب عليه أن يستعيد نفسه فى أسرع وقت.