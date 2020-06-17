شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأولمبى يفتح أبوابه لاستقبال المنتخبات أول يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية بالمعادى لاستقبال اللاعبين ، من مختلف المنتخبات والألعاب ، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى يوم 20 يونيو على مستوى التدريبات ، و 25 يوليو بدء النشاط رسميا ، وفي هذا الشأن ، أكد عاطف حمودة مدير المركز الأولمبى ، أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف اللعبات الرياضية ، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل ، خاصة وأن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من كافة أعمال الصيانة و التعقيم بكل أنحاؤه و أرجاؤه ، لضمان سلامة كل المترددين عليه من لاعبين ومدربين ، و غيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية

وأعلن أشرف صبحى تفاصيل عودة النشاط الرياضى والإجراءات الاحترازية المتعلقة بعودة النشاط، وكشف عن الأكواد والضوابط لعودة النشاط والدليل الإرشادى لذلك.

وأكد أشرف صبحي أن عودة الحياة الرياضية وتخفيف الآثار والأعباء الإقتصادية الناتجة عن توقف النشاط هو هدف القيادة السياسية كاشفًا عن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري حتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.