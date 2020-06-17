شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق : الأهلي طلب عودتي رسميا من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي والمعار لصفوف فريق الجونة إن ادارة ناديه طلبت عودته رسميا لصفوف الفريق مع بداية الدوري الجديد وانه سعيد بهذا القرار وأن التواجد في الاهلي كان حلم وعودته مرة اخري أمر رائع وانه سيبذل قصارى جهده للتالق وحجز مكان في تشكيل الاهلي، و أنه تم إخطاره بقرار العودة من قبل مسئولو نادي الجونة.

أضاف أكرم توفيق فى تصريحات لملعب أون تايم و يقدمه أحمد شوبير على قناة اون تايم سبورتس، أنه جاهز للمنافسة مع أي لاعب من النادي الأهلي للتواجد فى التشكيلة الأساسية ، مضيفا أن تأجيل اوليمبياد طوكيو بسبب فيروس كورنا لم يكن في صالحنا خاصة أن اللاعبين كانو فى فورمة مميزة.

علق أكرم توفيق على تواجد 3 لاعبين كبار مع المنتخب الأوليمبي فى اوليمبياد طوكيو 2021 على رأسهم محمد صلاح ، قائلاً : تواجد صلاح مكسب لأي فريق ، ولكن صلاح نفسه طلب أن يكون الأولوية للاعبين الذين حققو بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة .

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من ناحية أخرى حددت الأندية التي حضرت اجتماع اتحاد الكرة اليوم عدة مطالب تم تقديمها الي اللجنة الخماسية من أجل الموافقة علي عودة الدوري، وجاءت مطالب الأندية بتسوية ديونها عن الفترة الماضية ، وصرف مستحقاتها المتأخرة لدي أكثر من جهة ومناشدة الدولة لدعم الأندية ماليا قبل عودة الدوري، كما أكدت الأندية لاتحاد الكرة خلال اجتماع اليوم ان تكلفة تعقيم كل نادي شهريا تصل إلي 600 ألف جنيه وهو مبلغ كبير يرهق خزينة جميع الأندية.

وكشف بكرى سليم المدير التنفيذى لفريق مصر المقاصة، كواليس إجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية، مؤكدًا أن بعض الأندية تحفظت على موعد عودة مسابقة الدورى الممتاز والتى تحدد لها يوم 25 من الشهر المقبل، كما عرضوا العديد من الأزمات التى ستواجههم من حيث الجانب المادى والفنى والصحى، ومن المنتظر أن تقوم اللجنة الخماسية بإعداد تقرير بتلك الأزمات لتقديمه لوزير الشباب والرياضة لحلها قبل استئناف البطولة.

أضاف سليم فى تصريحات صحفية عقب أجتماع اليوم عقب انتهاء الاجتماع، أن الأندية أقترحت على اللجنة الخماسية الاكتفاء بما قدم من مسابقة الدورى بالموسم الحالى، ومنح الأهلى لقب المسابقة، مع انطلاق موسم جديد يبدأ من أول أغسطس لحصول الأندية على فترة إعداد كافية، هو ما سيتم مناقشته مع وزير الرياضة، كما أن بعض الأندية طالبت أن يكون الموسم