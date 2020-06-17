شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : نرحب برحيل حسام حسن عن سموحه بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح فرج عامر رئيس نادى سموحة المزاد من جديد على لاعبه حسام حسن مهاجم الفريق من أجل بيعه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لإحدى الأندية الراغبة فى التعاقد معه بعد وصول أكثر من عرض مغرى أخرهم من الأهلى الذى يحاول بشتى الطرق التعاقد مع اللاعب أملا فى سد الثغرة فى الجانب الهجومى بعد رحيل المغربى وليد ازارو وعدم وجود سوى مروان محسن والسنغالى ألو بادجى ، بالإضافة لصغر سن مهاجم سموحه .

وقد أكد فرج عامر فى تصريحات خاصة أنه يرحب برحيل حسام حسن فى الميركاتو الصيفى شريطة الحصول على المقابل المادى الذى يليق بإمكانيات اللاعب الفنية وقدرات فريقه ، مؤكدا أنه لا يقف إطلاقا فى وجه أى لاعب يرغب فى الرحيل عن النادى السكندرى والامثلة كثيرة على رأسهم إبراهيم عبد الخالق وطارق حامد اللذان انتقلا للزمالك وإسلام محارب وياسر إبراهيم اللذان انتقلا للأهلى .

وعن تأثر سموحة برحيل اللاعب قال فرج عامر أنه بالتأكيد حسام حسن من اللاعبين المؤثرين فى هجوم الموج الأزرق إلا أننا إذا رأينا أن مصلحته توافقت مع مصلحة النادى واستطعنا كإدارة توفير البديل ، فإننا سنوافق بالتاكيد على رحيله .

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من ناحية أخرى أكد فرج عامر أنه كان على ثقة كبيرة بعودة النشاط الرياضى فى مصر بناء على الشواهد التى كان يراها قائلا: مصر أصبحت دولة كبيرة ومتقدمة والدليل دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لتنظيم الدولة لكل البطولات سواء الجماعية أو الفردية".

كان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أكد عودة بطولة الدورى للحياة مرة أخرى يوم 25 يوليو المقبل عقب عودة اللاعبين إلى التدريبات الجماعية يوم 20 يونيو الجاري، وأوضح أشرف صبحى عبر تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قائلاً: "دراسة عودة النشاط الرياضى تم تسليمها إلى الاتحادات والأندية خاصة على المستوى الطبى لتطبيقها وحال مخالفة التطبيقات سيكون هناك عقاب والجميع يتحمل مسئولية نفسه وتعليمات لمديرى مديريات الشباب والرياضة لمتابعة التزام المراكز بالتعليمات ومسئولية الأندية والاتحادات تدريب المدربين واللاعبين للالتزام بكل التعليمات الطبية".

وأضاف عامر أنه قال فى وقت سابق أن القرار هو قرار دولة لثقته الكبيرة فى المسئولين مؤكدًا أننا مقبلين على تنظيم امتحانات الثانوية العامة التى تحتاج لتضافر الجهود لإخراجها بدون أى إصابات، مشددًا على ضرورة أن يتحلى كل طرف فى المنظومة الرياضية بمسئولياته عن طريق اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإحترازية من أجل الحفاظ على حياتنا ضد وباء كورونا .