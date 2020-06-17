وفاة إداري بـ "اتحاد الرماية" بفيروس كورونا.. واللجنة الأولمبية تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
توفيّ مساء يوم أمس الثلاثاء، محمد كمال، إداري بالاتحاد المصري للرماية إثر معاناته من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.
وأصدرت اللجنة الأولمبية تنعي وفاته جاء:"يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني وجميع العاملين بالاتحاد في وفاة محمد كمال الإداري بالاتحاد متأثراً بفيروس كورونا".
وأتمت اللجنة الأولمبية بيانها بـ:"ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل وأسرة الرماية المصرية ومجلس الإدارة لوفاة الراحل الذي كان مثالا للأخلاق الرفيعة والإخلاص والتفاني في العمل، وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".
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