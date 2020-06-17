وفاة إداري بـ "اتحاد الرماية" بفيروس كورونا.. واللجنة الأولمبية تنعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توفيّ مساء يوم أمس الثلاثاء، محمد كمال، إداري بالاتحاد المصري للرماية إثر معاناته من فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.

وأصدرت اللجنة الأولمبية تنعي وفاته جاء:"يتقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التعازي والمواساة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني وجميع العاملين بالاتحاد في وفاة محمد كمال الإداري بالاتحاد متأثراً بفيروس كورونا".

وأتمت اللجنة الأولمبية بيانها بـ:"ينعي مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بخالص العزاء والمواساة أسرة الراحل وأسرة الرماية المصرية ومجلس الإدارة لوفاة الراحل الذي كان مثالا للأخلاق الرفيعة والإخلاص والتفاني في العمل، وإذ يعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص التعازي داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".