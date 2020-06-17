أبو ريدة: قرار شوبير لم يفاجئني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا ورئيس اتحاد الكرة السابق، أن قرار أحمد شوبير، نائبه السابق في مجلس الإدارة، بالترشح في الانتخابات المقبلة للجبلاية لم يفاجئه.

وقال أبو ريدة في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "أولوية حساباتي الانتخابية هي اتحاد الكرة المصري الذي تم تأسيسه سنة 1921، وليس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف: "سأدرس بعد ذلك في الاتحاد الدولي لكرة القدم إمكانية الترشح لرئاسة كاف".

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وتحدث عن ترشح أحمد شوبير لرئاسة اتحاد الكرة أمامه قائلا: "حق مشروع، والرأي في النهاية سيعود للجمعية العمومية، شوبير عمل معي ويعتبر كادر جيد، وليس لدي اعتراض على ترشحه".

وأكمل: "قرار شوبير بخوض الانتخابات حرية شخصية وأحترم ذلك ولم أتفاجئ بقراره، ولم يكن هناك أي تشاور قبل إعلان ترشحه ولا توجد أي غضاضة".

وأتم أبو ريدة قائلا: "أتمنى وجود 4 وجوه شباب جديدة مع بعض الخبرات، هناك استراتيجية أتبعها دائما بالدفع بالوجوه الجديدة من أجل تواصل الأجيال مما يحقق النجاح على المستوى الإداري أيضا".