السعيد يتحدث عن انتقال فتحي وإكرامي لبيراميدز.. ورسالة لعاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد اللاعب الدولي عبدالله السعيد نجم بيراميدز أن انتقال أحمد فتحي وشريف إكرامي ثنائي الأهلي إلى صفوف الفريق ليس من دوره، مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق لزميله السابق حسام عاشور بخطوته المقبلة.

وقال السعيد، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "أحمد فتحي وشريف إكرامي من اللاعبين الكبار، وإن شاء الله يكون الثنائي إضافة للفريق وأتمنى لهما التوفيق معنا".

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وأضاف: "وجود فتحي وإكرامي في بيراميدز ليس بحاجة لدور من عبدالله السعيد، التعاقد مع لاعبين ليس من دوري، الأمر يرجع لمجلس إدارة نادي بيراميدز والجهاز الفني، لكني كلاعب أتمنى وجودهم في الفريق".

وأكمل: "النادي مستقر وظروفه جيدة ويسير بخطى ثابتة، ووصلنا إلى الدور قبل النهائي في بطولة الكونفدرالية".

وأتم السعيد تصريحاته برسالة إلى حسام عاشور الذي سيرحل عن الأهلي بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي قائلا: "أتمنى التوفيق لعاشور في خطوته المقبلة، إنه صاحب تاريخ كبير وقدم الكثير خلال مسيرته".