محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
أكد فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن القرار الذي أعلنه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن استكمال مسابقة الدوري الممتاز توقيته غير مناسب بسبب الوضع الراهن في البلاد وأزمة انتشار فيروس كورونا.
وكان وزير الرياضة قد أعلن في وقت سابق عن قرار الحكومة المصرية باستكمال نشاط كرة القدم بالعودة للتدريبات بداية من 20 يونيو، واتاحة بدء المسابقات من يوم 25 من شهر يوليو ضمن اجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال فاروق جعفر في تصريحات عبر قناة الزمالك "توقيت قرار استكمال الدوري غير مناسب، الأول يجب أن تعود الحياة لطبيعتها".
وواصل "الأجانب بالطبع سيكون لديهم تخوف من العودة لمصر والنزول للتدريبات، أيضا نحن جميعاً يعلم أن المواطن المصري يعيش في قلق دائم كيف سيتم اقناع اللاعبين بالتدريب حالياً".
واستمر "الأمر صعب بكل تأكيد، يمكن أن يكون القرار جاء من أجل ارضاء طرف على حساب الجميع، هناك أندية تعارض عودة الدوري، وكان يجب الاجتماع بالأندية واللاعبين قبل اعلان القرار".
وصرح "كرة القدم في غرفة خلع الملابس، كيف سيتم التعامل طبياً مع هذا الملف، حاليا سيكون هناك باب للشائعات".
واختتم تصريحاته "أفضل قرار لمرتضى منصور هو انشاء قناة لنادي الزمالك، أصبح لنا صوت، مرتضى منصور حدوتة كبيرة على مر عصور نادي الزمالك، في عهدي منذ 1963 وحتى الآن، مرتضى منصور هو أفضل رئيس في تاريخ نادي الزمالك".
كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر ينتقد قرار استكمال الدوري.. ويؤكد: مرتضى "حدوتة" كبيرة في تاريخ الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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