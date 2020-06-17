أكرم توفيق: نحتاج لشهر ونصف لاستئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أكرم توفيق، لاعب الأهلي المعار لفريق الجونة، أنه تدربت طوال الفترة الماضية بصحبة شقيقي أحمد، للحفاظ على مستواه حال عودة الدوري في اي وقت.

وقال توفيق في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس:" اللاعبون يحتاجون شهر ونصف من اجل استئناف الدوري، بعد توقف دام لشهور عن ممارسة كرة القدم".

وأضاف، أن الأهلي بيته وشرف كبير العودة للعب في صفوفه، مؤكدًا أن نادي الجونة أبلغه برغبة الأهلي في عودته للفريق الأحمر".

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وتابع:" لدي ثقة كبيرة في قدراتي على المشاركة حال رجوعي للأهلي، واللعب أمام الأهلي والزمالك حلم أي لاعب لإظهار قدراته".

وأشار إلى أن لاعبو الأهلي المعارون للجونة تألقوا أمام الزمالك لرغبتهم في إظهار تميزهم، مؤكدا أن لاعبو المنتخب الأولمبي بذلوا كل طاقتهم لإسعاد الجماهير في بطولة أفريقيا.

وأتم:" كان هناك تصميم بين اللاعبين للفوز ببطولة افريقيا تحت 23 سنة، ولشناوي وحجازي وصلاح نجوم كبار ووجودهم مع المنتخب الأولمبي إضافة".