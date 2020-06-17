رئيس طنطا يكشف 5 أسئلة سيوجهها خلال اجتماع اتحاد الكرة بالأندية بخصوص عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى فايز العريبي، رئيس نادي طنطا، ترحيبه بقرار عودة النشاط الرياضي، مشيراً إلى أن هذه الفترة تتطلب أن يكون الجميع مع الدولة حتى وإن كان هو نفسه معارضاً للقرار.

وأضاف العريبي ـ خلال مداخلة أُجريت معه مساء اليوم الثلاثاء ببرنامج البريمو ـ :"سنجلس غداً مع اتحاد الكرة ولدينا بعض الاستفسارات، قرار وزارة الشباب ينص على عودة النشاط واستكمال المسابقة ولكن هناك أمور فنية تحتاج إلى المناقشة منها هل سنقدر كأندية واتحادات رياضية استئناف الدوري أم لا، الأمور المادية الصعبة التي تمر بها الأندية هل سيتم دعمها من قبل الوزارة واتحاد الكرة لتوفير مستحقات اللاعبين والعمال الذين لم يحصلوا على رواتبهم منذ 3 أشهر ولديهم أسر".

وتابع رئيس نادي طنطا:"هل الوقت يسمح بإقامة 17 مباراة خلال شهرين، هل فترة الإعداد لمدة 3 أسابيع ستكون كافية، هل عودة الدوري ستؤثر على مسابقة الموسم المقبل فيجب أن نتناقش لنصل للقرار الصحيح".

وأتم العريبي حديثه بـ:"كان لابد من أن تكون هذه المناقشات قبل القرار بعودة النشاط الرياضي فكنا درسنا واستعرضنا كل سيناريو ووصلنا رؤيتنا للوزير وتم حسم الأمر".