عبدالله السعيد: أفضل بدء موسم جديد لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يفضل النجم الدولي عبدالله السعيد، لاعب نادي بيراميدز، بدء موسم جديد بعد توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز لأكثر من ثلاثة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال السعيد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأهم بالنسبة لنا هو عودة الحياة لطبيعتها وعودتنا لممارسة كرة القدم مجددا لأن هناك من تأثر في مجال الكرة من أزمة توقف النشاط".
وتحدث اللاعب عن الأفضل بين استكمال الموسم الحالي أو بدء موسم جديد قائلا: "لا أعلم ما هو القرار الأنسب، وبعيدا عن أي تفاصيل لا أريد أن تلقي هذه الأمور بالعبء على اللاعبين".
وأكمل: "أفضل بدء موسم جديد مستقر وينتهي في شهر مايو بدلا من استكمال الموسم الحالي، حتى نحصل على فترة أجازة بعيدا عن الكرة مع خوض فترة إعداد للموسم التالي، مثل الدوريات العالمية".
وأتم: "تأثرنا من تلاحم المواسم على المستوى النفسي والبدني، يجب أن تضع في حساباتك أن اللاعبين بشر، أنت لا تتعامل مع آلات خاصةً في ظل العديد من الارتباطات مثل البطولة الإفريقية والأجندة الدولية".
وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن عودة المسابقات المصرية يوم 25 من الشهر المقبل، مع موافقة الحكومة على استئناف الدوري المصري الممتاز.
يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، ويليه المقاولون العرب في المركز الثاني بـ33 نقطة من 18 لقاء، والزمالك رابعا خلف بيراميدز بـ31 نقطة من 16 لقاء.
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