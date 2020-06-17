الإنتاج الحربي يكشف موقفه من استئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد خالد مهدي، مدير الكرة في الانتاج الحربي، أن رأي ناديه بشأن ملف مصير الدوري كان واضح للجميع قبل خروج قرار وزير الرياضة أشرف صبحي باستئناف النشاط رسميا يوم 25 يوليو.

وقال مهدي في تصريحات لقناة "ten":" رأينا معروف لدى الجميع ورئيس النادي ارسل خطاب لاتحاد الكرة في شهر مايو الماضي أوضح خلاله رايه بشأن الموافقة على عودة الدوري".

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وأوضح، أن حين ترى الدولة بأن استئناف الدوري هو الأفضل فيجب الالتزام بالقرار لان الدولة لديها من المعلومات الكثير وترى أمور لا يراها الأندية".

وأشار إلى أن الإنتاج الحربي كان يرغب في عودة النشاط الرياضي و استئناف الدوري، لكن كان لديه بعض التساؤلات بشأن الأمور المالية.

وأتم تصريحاته:" الأمور المادية ستكون مرهقة جدا للأندية، ولكن موقفنا واضح مع عودة النشاط، وهناك مرونة من وزارة الرياضة- لكن هناك امور يجب ان يكون بها بعض المرونة من اتحاد الكرة بشأن القيد".