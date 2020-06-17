المقاصة: "نطالب الدولة بدعم الأندية.. الجنايني فاجأنا.. واستكمال الدوري صعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، أن عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، أدار الجلسة على أعلى مستوى ممكن، مشيراً الى أنه هاجم اللجنة كثيراً لكن ما وجده في الاجتماع أمر رائع للغاية، وقدم لهم الشكر.

وكان وزير الرياضة قد أعلن في وقت سابق عن قرار الحكومة المصرية باستكمال نشاط كرة القدم بالعودة للتدريبات بداية من 20 يونيو، واتاحة بدء المسابقات من يوم 25 من شهر يوليو ضمن اجراءات التعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واجتمع عمرو الجنايني بأعضاء اللجنة في مقر اتحاد الكرة مع المجموعة الأولى من أندية الدوري الممتاز، الأهلي وإنبي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش ومصر المقاصة.

وقال سليم في تصريحات عبر قناة الزمالك: "خلال الجلسة كل نادٍ قال وجهة نظره في مسألة عودة الدوري، سواء في الجانب الصحي أو الفني أو المالي، كل الأندية تعاني مالياً بسبب عدم سداد الشركة الراعية للمستحقات، نطالب الدولة بأن تدعم الأندية مثل دعمها لكافة المجالات وأن يتم صرف تلك المستحقات لكي نستكمل الدوري".

وأضاف: "كل نادٍ له رأي، لم نرفض قرار الدولة بكل تأكيد، فقط تحدثنا عن المشاكل والصعوبات والمخاطر التي قد تواجه الأندية حال عودة النشاط".

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واستمر: "اللجنة الخماسية كانت على أعلى مستوى، طالبنا بوجود رابطة أندية الدوري وتفعيلها بشكل قوي، وجدنا منهم استجابة وفوجئنا بموقف محترم منهم وعدم معارضة كما كنت نتوقع، عندما جلسنا في النادي الأهلي مع محمود الخطيب تحدثنا عن الأمر ولمسنا تجاوب كبير من اللجنة وعدم رفض لأي سبب كما كان في السابق من مجالس أخرى".

وفي حديثه لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" "اللجنة الخماسية استمعت لكل المطالب ووعدت بأن يتم دراستها بشكل كامل، قلت أن هناك أعباء مالية فيما يخص تطبيق الاجراءات الطبية، ما يقرب من 600 ألف جنيه شهرياً بجانب اعباء أخرى تخص الفنادق والحافلات".

وصرح: "وجهة نظري أن استئناف النشاط لا يوجد فيه أي مشكلة لكن الصعوبة تخص استكمال الدوري الحالي، يجب أن يكون هناك متسع من الوقت للاستعداد وحل كل الصعوبات والمشاكل خاصة بشأن عودة المحترفين وكيفية التعامل معهم لو كان هناك لاعباً مصابا".

وشدد: "الموعد المبدئي بشأن عودة الدوري 8 أغسطس".

واختتم: "هناك وجهة نظر للأندية وتأييد للأمر فيما يخص منح الأهلي لقب الدوري بسبب ما قدمه من نتائج في الدور الأول، لا يجب أن نبخس حق الأهلي في ذلك، ما المشكلة أن يتوج بطلاً ويتم العمل من أجل بدء موسم جديد، وعلمت أن رئيس الزمالك لا يمانع هذا الأمر".