أكد أيمن المزين، المدير الفني لنادي طنطا، أنه سينتظر الاجتماع مع اللجنة الخماسية غدا ثم سيناقش عودة التدريبات. أيمن المزين: عودة النشاط تحتاج موارد مالية كبيرة .. وهدفنا البقاء في الدوري الدوري Advertisements وقال المزين خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "كل 3 لاعبين كانو بغرفة واحدة أثناء المعسكرات الماضية، لكن الوضع سيختلف حاليا". أثناء المعسكرات الماضية، لكن الوضع سيختلف حاليا". وأكمل: "الأمور واضحة بالنسبة للجميع العودة لها ترتيبات بعد غياب 3 شهور، كما أن فترة الإعداد قليلة جدا، وعودة النشاط تحتاج موارد مادية عالية"، مضيفا: "هدفنا البقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم".

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