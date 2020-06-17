مرتضى منصور يهاجم إنبي بسبب موقفه من عودة الدوري

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا على نادي إنبي بسبب موقفه فيما يتعلق بعودة بطولة الدوري خلال الفترة المقبلة.
وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك: "إنبي كان رافض لعودة الدوري لكن الحقيقة موقفه مخزي وتراجعوا ووافقوا على عودة بطولة الدوري".
وأكمل: "لم يوافق في جلسة اليوم على عودة الدوري إلا الأهلي وإنبي فقط، واللجنة المؤقتة لا تجرؤ أن تجبر الأندية على عودة بطولة الدوري ولا تجرؤ على منع التصويت بين الأندية".
وواصل "الحكومة لم تجبر الأندية على عودة بطولة الدوري، الحكومة تريد عودةالنشاط من كافة الجوانب ولكن بشروط".
وأضاف "قبل فتح الملاعب، نفتح المساجد والفنادق وغيرها، ولا يجوز تهديد الأندية بأنه من يرفض المشاركة سيهبط لدوري الدرجة الثانية".
وواصل: "فرج عامر أعلن في البداية رفضه عودة بطولة الدوري ثم تراجع بعدها وأكد أنه يرغب في عودة الدوري، والمقاولون يريد استكمال الدوري ومعهم الأهلي وإنبي وبيراميدز، والباقي يرفض عودة الدوري".
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