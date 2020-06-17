ربيع ياسين: الأهلي صنع فايلر ولو رحل هو الخسران

علق ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، على ملف تجديد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء. وقال ربيع ياسين في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فايلر لو رحل هو الخسران فالأهلي هو صانع النجوم وصانع المدربين على مدار تاريخه". برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "فايلر لو رحل هو الخسران فالأهلي هو صانع النجوم وصانع المدربين على مدار تاريخه". Advertisements وأوضح: "كل مدرب بيجي الأهلي بيحقق بطولات وبيصنع اسم كبير، فالأهلي مثلما يصنع اللاعبين فهو يصنع المدربين". وأتم: "لو فايلر رحل من الأهلي سيخسر الملايين من الجماهيرالأهلاوية التي تدعمه وتشجعه، وسيخسر إدارة النادي الأهلي التي تعامله بكل احتراف واحترام"

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