ربيع ياسين: الأهلي سيتأثر برحيل رمضان صبحي

قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب كبير وقادر على تقديم الكثير لصفوف القلعة الحمراء في السنوات المقبلة، ولكنه ليس بديلا لرمضان صبحي. لرمضان صبحي. وأوضح ربيع ياسين في تصريحات خاصة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "طريقة لعب كهربا تختلف عن رمضان صبحي، ورمضان لاعب كبير ورحيله عن الأهلي سيؤثر بكل تأكيد". رمضان صبحي، ورمضان لاعب كبير ورحيله عن الأهلي سيؤثر بكل تأكيد". وتابع: "لو رحل رمضان عن الأهلي، منو جهة نظري، سيحتاج إلى التعاقد مع لاعب أخر بجانب كهربا ليكون هناك أكثر من بديل في ذلك المركز".

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