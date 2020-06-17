ربيع ياسين: أطالب فايلر بمنح فرصة أخيرة لصالح جمعة

قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موهبة كبيرة وما زال صغير السن.

وأكد ربيع ياسين في تصريحات خاصة في

برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أطالب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بمنح اللاعب فرصة جديدة وأخيرة، فاللاعب ما زال صغير السن".

Advertisements

وأوضح: "مسؤولو الأهلي يجيبوا صالح ويقولوا دي الفرصة الأخيرة ويحمله اللاعب المسئولية، ولو تمادى في ذلك يتم الاستغناء عنه فورًا، فالنادي الأهلي لم يقف على حد".

وأضاف: "آلاف اللاعبين يتمنون ارتداء تيشيرتات الأهلي او الزمالك، وهم من يصنعون النجوم وليس العكس".