أكرم توفيق يكشف حقيقة عودته إلى الأهلي

كشف أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف فريق الجونة ونجم المنتخب الأولمبي حقيقة عودته من جديد للقلعة الحمراء .
وقال توفيق في تصريحات تلفزيونية :" الأهلي بيتي وشرف كبير العودة للعب في صفوفه، والجونة أبلغني برغبة الأهلي في عودتي من جديد".
وأضاف توفيق قائلًا :" لدي ثقة كبيرة في قدراتي على المشاركة حال رجوعي للأهلي، واللعب أمام قطبي الكرة المصرية حلم أي لاعب لإظهار قدراته".
وواصل توفيق قائلًا: " لاعبو الأهلي المعارون للجونة تألقوا أمام الزمالك لرغبتهم في إظهار تميزهم ".
وتابع قائلًا :"تدربت طوال الفترة الماضية بصحبة شقيقي أحمد ، مشيرًا إن عبد العزيز وحاتم توفيق اعتزلا بينما هو وأحمد لا زالو في الملاعب ".
وأختتم توفيق قائلًا :" لاعبو المنتخب الأولمبي بذلوا كل طاقتهم لإسعاد الجماهير في بطولة أفريقيا، كان هناك تصميم بين اللاعبين للفوز ببطولة افريقيا تحت 23 سنة، والشناوي وحجازي وصلاح نجوم كبار ووجودهم مع المنتخب الأولمبي إضافة ".
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