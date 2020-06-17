قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه موافق على قرار استئناف مسابقة الدوري المصري الممتازو حسبما أعلن وزير الرياضة أمس.
وأكد محمد عادل فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبروان" على قناة "النهار": "أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيرة لما يقدمه في الدولة، كما أقدم شكري إلى رئيس الوزراء، ووزير الرياضة".
وتابع: "سأحضر جلسة اتحاد الكرة غدًا وسأوافق على استئناف الدوري، والجميع في عمله، العمال في المصانع الإعلاميين في عملهم، فيجب أن يعود اللاعبين إلى تدريبباتهم ومباريتهم".
وأوضح: سنأخذ كافة الإجراءات الإحترازية خوفًا على اللاعبين، فسلامة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في المجال الرياضي هي الأهم".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل: المقاولون العرب سيعلن غدا موافقته على عودة الدوري يوم 25 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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