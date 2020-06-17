أثنى فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب نجاحاته سواء على مستوى فريق الكرة أو الإنشاءات. وقال فاروق جعفر في تصريحاته عبر قناة الزمالك: "مرتضى منصور حدوتة كبيرة وهو أفضل رئيس نادي مر على الزمالك من وجهة نظري". الزمالك: "مرتضى منصور حدوتة كبيرة وهو أفضل رئيس نادي مر على الزمالك من وجهة نظري". وأضاف: "ميزة مرتضى عدم خوفه يبحث Advertisements عن حق النادي أمام الجميع دون خوف". عن حق النادي أمام الجميع دون خوف". واختتم حديثه قائلا: "أنا مش بطبل لمرتضى ومش عايز منه حاجة ولا من النادي أنا بسرد واقع". وكان انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة تسبب في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فاروق جعفر يشيد بنجاح رئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.