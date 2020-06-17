عمر ربيع ياسين: ثورة في إنبي بعد إقرار خصومات تعسفية من عقود اللاعبين

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن هناك ثورة من قبل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعدما تم إصدار اقرارا للخصم من عقودهم في الموسم الجاري.

وقال عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "لاعيبو إنبي حصلوا علي 50% من قيمة عقودهم قبل توقف النشاط، ولكنهم تفاجئوا خلال الايام

الماضية خلال ذهابهم الى النادي لصرف الـ25 % (القسط الثالث) ان النادي هيدفع 10% فقط بمعنى أن اللاعب سيحصل على 60% فقط من قيمة عقده وسيتم خصم 40% حال عدم استكمال الدوري".

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وأوضح حسبما ذكر القرار: "الـ10% الذي سيصرفهم النادي هيسددها علي

طريقتين.. الأولي أن اللاعيبين الراحلين نهاية الموسم ستحصل على الـ10% كاملة.. بينما اللاعبون المستمرون داخل الفريق ستحصل على 5% فقط الموسم الجاري بينما سيتم خصم 5% من الموسم المقبل".

وتابع: "بعض اللاعبين وافقوا على القرار في ظل الظروف التي تمر بها الأندية وتوقف النشاط".

وأضاف: "تفاجئ بعض اللاعبين خلال صرف المستحقات بخصم 50 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب وهو ما أثار غضبهم وقاموا بتمزيق الإقرار الذي وقعوا عليه".