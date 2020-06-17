خيتافي يتعثر أمام ضيفة إسبانيول وفوز صعب لفياريال



فشل خيتافي في الصعود إلى المركز الرابع مؤقتاً بسقوطه في فخ التعادل السلبي مع ضيفه إسبانيول الذي لعب 73 دقيقة بعشرة لاعبين إثر طرد أحد لاعبيه، في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إسبانيا الثلاثاء.



وبقي خيتافي خامساً برصيد 47 نقطة متساوياً بالنقاط مع ريال سوسييداد الرابع الذي يحلّ ضيفاً على ألافيس الخميس، لكن الأول قد يتراجع إلى المركز السادس في حال فوز أو تعادل أتلتيكو مدريد مع أوساسونا الأربعاء.



وتلقى إسبانيول ضربة قوية في الدقيقة 17 عندما طرد له الحكم لاعبه الكولومبي برناردو اسبينوزا بالبطاقة الحمراء مباشرة بعد توجيهه كوعاً باتجاه الأوروغوياني داميان سواريز إثر لعبة مشتركة بعد تنفيذ ركلة ركنية.



وأنقذ حارس مرمى إسبانيول دييغو لوبيز مرماه من هدف أكيد في الوقت بدل الضائع عندما تصدى لمحاولة أنخل رودريغيز ثم تدخل المدافع ديفيد لوبيز لتشتيت كرة مارك كوكوريلا قبل أن تجتاز خط المرمى.



وحقق فياريال فوزاً صعباً على ريال مايوركا بهدف سجله الكولومبي كارلوس باكا في الدقيقة 16.





المصدر: وكالات

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