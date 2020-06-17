برشلونة يضم ليغانيس لقائمة ضحاياه ويؤمن صدارته

نجح رفاق ميسي في تحقيق فوزهم الثاني توالياً بعد الاستئناف ليعززوا صدارتهم للدوري الإسباني – شاهدوا ملخص مباراة برشلونة وليغانيس.



تعذّب برشلونة قليلاً قبل أن يضمن الانتصار على ضيفه ليغانيس بثنائية نظيفة يوم الثلاثاء ضمن الأسبوع التاسع والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.



وافتتح الواعد فاتي التسجيل قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول بعد تسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء ثم أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها بنفسه (69).



ولعب برشلونة مباراته الأولى على ملعبه بعد انتشار وباء كورونا بغياب جماهيره إلا أنّ استخدام تقنية التشجيع الافتراضي عوّضت بعض الشيء الافتقاد لصخب قلعة كامب نو.



ولم يظهر برشلونة بذات المستوى الذي كان عليه في مباراته الأولى بعد الاستئناف أمام مايوركا وتعرّض مرماه للتهديد المباشر مرتين في أول ربع ساعة، لكنه استعاد توازنه في الدقائق اللاحقة واستثمر فرصه على أكمل وجه ليحصد النقاط الثلاث.



ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة في الصدارة متقدماً بفارق خمس نقاط عن الوصيف ريال مدريد الذي يلاقي فالنسيا الخميس في قمة مباريات المرحلة، بينما توقف رصيد الخاسر عند 23 نقطة في المركز الأخير.



المصدر: بي إن سبورت