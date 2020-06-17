رياضة | نيوكاسل يصفع مانشستر يونايتد وليفربول ويخطف «صفقة لاتيسو»

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيوكاسل يصفع مانشستر يونايتد وليفربول ويخطف «صفقة لاتيسو» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث تقرير صحفي إيطالي مساء اليوم الثلاثاء عن تفوق مسئولي نيوكاسل يونايتد على مانشستر يونايتد وليفربول في سباق التعاقد مع الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو.

سباق التعاقد مع شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، أن نيوكاسل مستعد لإنفاق 135 مليون يورو إجمالا، للحصول على خدمات إيموبيلي.

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وأوضحت أن نيوكاسل سيمنح لاتسيو 55 مليون يورو، بينما سيحصل إيموبيلي على راتب سنوي صافي بقيمة 8 ملايين يورو (16 مليونًا إجمالًا).

الجدير بالذكر أن عقد إيموبيلي يمتد مع لاتسيو حتى صيف 2023، ويرغب نادي العاصمة الإيطالية في تحصينه حتى صيف 2025.

ويحتل صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي برصيد 27 هدفًا.

ويقترب نيوكاسل من إبرام تعاقدات كبيرة، مع انتقال ملكية النادي الإنجليزي إلى صندوق الاستثمار السعودي نظير 300 مليون جنيه إسترليني.