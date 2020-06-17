رياضة | أحمد شوبير يكشف عن الموقف النهائي حول عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يكشف عن الموقف النهائي حول عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الموقف النهائي بعودة الدوري المصري الممتاز من عدمه بعد قرار الدكتور وزير الشباب والرياضة أمس بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وقال في تصريحات تلفزيوينة عبر فضائية أون تايم سبورت :"الدوري سيلعب لكن ليس في 25 يوليو المقبل، وهناك حالة واحدة فقط ستجبر الجميع على إلغاؤه وهي زيادة نسبة الإصابة بفيروس كورونا".

وتابع :"الأندية ترى بأنها تحتاج إلى 6 أسابيع إلى 8 أسابيع من أجل الإعداد الجيد للاعبيها ومعها كل الحق".

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وواصل :"يوم 25 محدد لعودة الدوري، ولكني لا أعتقد بأنه سيعود في هذا التوقيت، وفي الغالب الدوري سينطلق أحد أيام 3 أو 4 أو 5 أغسطس المقبل".

وأكمل :"عودة الدوري قرار تم اتخاذه نهائيا وهو قرار دولة وسيتم تنفيذه".

وأتم :"لن يكون هناك أي تغيير في الدوري، وسيتم استكماله على اللائحة التي تم إرسالها للأندية.