رياضة | برشلونة يهزم ليجانيس ويواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يهزم ليجانيس ويواصل تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق برشلونة فوزًا غاليًا على حساب ضيفه ليجانيس بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح أنسو فاتي التسجيل للنادي الكتالوني في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة رائعة سكنت شباك الضيوف، وفي الشوط الثاني أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة منركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها بنفسه وأكدتها تقنية الفيديو.

رفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 64 نقطة محتلًا المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، ومتفوقًا بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الثاني والذي سيلاقي نظيره فالنسيا غدًا الخميس ضمن منافسات نفس الجولة.