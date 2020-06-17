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رياضة | رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الموسم المقبل

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رابطة تعلن موعد الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن موعد إنطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني لموسم 2020/2021.

وقال تيباس في تصريحات لوسائل الإعلام:"الموسم الجديد للدوري سيبدأ في 12 سبتمبر، لا يمكننا أن نتأخر عن هذا الموعد، كما أننا نفكر في وضع جولة مباريات في أعياد الميلاد".

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وأضاف :"إذا كانت هناك فرق إسبانية تأهلت إلى الدور قبل النهائي من بطولة أو بطولة الدوري الأوروبي فستبدأ تلك الفرق الموسم بعد 15 يومًا من الفرق الأخرى".

وعن استياء من جدول مبارياته المتبقية في الدوري في الموسم الحالي، اختتم تيباس تصريحاته قائلاً:"تعديل وتحديد جدولة المباريات المتبقية من الدوري صعبة جداً وليست سهلة".

 

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