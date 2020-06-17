رياضة | المقاولون العرب يكشف عن موقفه من بطولة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يكشف عن موقفه من بطولة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤولي المقاولون العرب عن موقفهم من استكمال أو الغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعدما تقرر إتاحة استئناف نشاط كرة القدم 25 يوليو القادم.

وقال محمد عادل فتحي، المشرف العام على كرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه موافق على قرار استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز حسبما أعلن السيد وزير الرياضة أمس.

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وأكد محمد عادل فتحي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على مجهوداته الكبيرة لما يقدمه في الدولة، كما أقدم شكري إلى السيد رئيس الوزراء، ووزير الرياضة".

وتابع: "سأحضر جلسة اتحاد الكرة غدًا وسأوافق على استئناف الدوري، والجميع في عمله، العمال في المصانع الإعلاميين في عملهم، فيجب أن يعود اللاعبين إلى تدريبباتهم ومباريتهم".

وأوضح: سنأخذ كافة الإجراءات الإحترازية خوفًا على اللاعبين، فسلامة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في المجال الرياضي هي الأهم".