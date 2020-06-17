رياضة | المقاصة يكشف عن موقفه فى تتويج الأهلى بالدوري.. ويرفض استكمال المسابقة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر المقاصة يكشف عن موقفه فى تتويج الأهلى بالدوري.. ويرفض استكمال المسابقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اليوم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم مع 6 أندية وهم الأهلي ومصر المقاصة وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش والاتحاد السكندري لمعرفة موقفهم من بطولة الدوري المصري.

وقال اللواء بكري سليم، مدير عام نادي مصر للمقاصة، إن النادي الفيومي موافق بشكل كامل على تتويج النادي الأهلي بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد اللواء بكري سليم في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي حاسم الدوري منذ فترة طويلة للغاية بفارق نقاط كبير عن أقرب منافسيه لذلك نادي مصر للمقاصة موافق تتويج الأهلي باللقب".

Advertisements

وتابع: "اجتمعنا مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأبلغته بموافقتنا على تتويجه بالدوري ولكنه ضد استئناف المسابقة بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى خوفه على سلامة اللاعبين".

وأضاف: "اتحاد الكرة أبلغنا أنه سيتحمل كافة المصاريف بشأن الإجراءات الطبية والتعقيم للحفاظ على الجميع من فيروس كورونا".

وتابع: "أطالب بإلغاء الدوري بسبب ضيق الوقت بالإضافة إلى أن النادي الأهلي اقترب من حسم الدوري".