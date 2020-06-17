رياضة | بعد اقتراب التعاقد مع المثلوثي.. الزمالك يغلق ملف ضم عمر جابر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد اقتراب التعاقد مع المثلوثي.. الزمالك يغلق ملف ضم عمر جابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادى الزمالك من تدعيم مركز الظهير الأيمن للفريق بالتعاقد مع لاعب الصفاقسي التونسي حمزة المثلوثي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن مسؤولي نادي الزمالك قرروا غلق ملف المفاوضات مع عمر جابر لاعب بيراميدز، بعد الاقتراب من ضم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للصفاقسي التونسي.

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وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "رفض مسؤولي الزمالك جاء بسبب أن صفقة حمزة المثلوثي صاحب الـ28 عام لن تكلف خزينة النادي الأبيض أي مبالغ مالية كونها صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقد اللاعب مع النادي التونسي بنهاية الموسم الجاري".

وتابع: "أما صفقة عمر جابر ستكبد خزينة نادي الزمالك مبالغ طائلة بسبب مغالاة نادي بيراميدز في مطالبه المادية للاستغناء عن عمر جابر".

وأوضح: "الزمالك يرغب في دعم الجهة اليمني بلاعب متميز في ظل رحيل حمدي النقاز".