رياضة | عرض سويسري يهدد استمرار فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض سويسري يهدد استمرار فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي منذ فترة لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمان استمراره لفترة أطول مع الأحمر قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأكد موقع "NAU.CH" السويسري أن فايلر تلقى عرض ضخم خلال الأيام القليلة الماضية من الدوري السويسري وبالتحديد من نادي جراسهوبرز.

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وأشار الموقع إلى أن نادي جراسهوبرز لا يملك مدرب حاليا ويريد التعاقد مع فايلر لتدريب الفريق بداية من الموسم القادم ليعود بالفريق إلي مجده من جديد.

كما كشف الموقع أن رينيه فايلر يفكر في الموافقة على العرض السويسري المقدم له لأنه يحلم بالعودة إلى أوروبا من جديد وإثبات نفسه هناك.

ولم يحسم فايلر حتى الآن قراره سواء بالتجديد و الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل وخوض تجربة جديدة مع نادي أخر ولكنه يتواجد حاليا في سويسرا لحسم هذا الأمر مع زوجته.