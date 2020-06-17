رياضة | مفاجأة بشأن موقف الزمالك من استكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مفاجأة بشأن موقف الزمالك من استكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء رسميا إمكانية عودة فرق الدوري لخوض التدريبات الجماعية بداية من يوم ٢٠ يونيو الجاري.

واجتمع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اليةم الثلاثاء مع 6 أندية وهي النادي الأهلى والذي مثله فى الإجتماع رئيسه محمود الخطيب والاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ومصر المقاصة ممثل فى بكري سليم وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش. وقال بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة فى تصريحات صحفية عقب الإجتماع، أن الأندية تحفظت على عودة الدوري يوم 25 يوليو وأن هناك مقترح ببداية دوري جديد من أول أغسطس والإكتفاء بما قدم حتي الأن من بطولة الدوري . وأكد بكري سليم أن الأندية إقترحت منح الأهلي لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم. Advertisements

وأكد نادي الزمالك على رفضه التام على فكرة استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز في ظل الأجواء الحالية وانتشار فيروس كورونا.

وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.

كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.