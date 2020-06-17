رياضة | رئيس نابولي يحسم مصير ميرتينز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس نابولي يحسم مصير ميرتينز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي الإيطالي حسم مستقبل نجم هجوم الفريق البلجيكي درايس ميرتينز الذي ينتهي عقده مع نابولي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأفادت كورييري ديللو سبورت الإيطالية بأن النجم البلجيكي ارتبط بالرحيل عن صفوف نابولي في الصيف المقبل وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه على رأسها برشلونة وتشيلسي وروما وليفربول وإنتر ميلان وموناكو ويوفنتوس.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن درايس ميرتينز يلعب في نابولي منذ عام 2013 وخاض مع الفريق الإيطالي 312 مباراة وسجل 122 هدفًا وصنع 73 هدف ويعد الهداف التاريخي للنادي الإيطالي.

وقال دي لورينتيس في تصريحات نقلتها صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية:"ميرتينز رجل مميز وذكي للغاية، تجديد عقد لاعب عمره 33 سنة ليس عادتنا ولكن كان الأمر سهل معه، وعندما يعلن اعتزاله أود أن أجد مكان له معنا".