رياضة | بايرن ميونيخ يتوج بطلًا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 17 يونيو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يتوج بطلًا للدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُوج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي، وذلك بعد فوزه الصعب والغالي على حساب مضيفه فيردر بريمن، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من البوندزليجا.

ويُدين الفريق البافاري بهذا الفوز الثمين الذي توجه بطلًا للدوري الألماني، إلى نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.