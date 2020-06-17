الامارات | المرزوقي مدرباً لفريق كرة قدم الصالات في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي مدرباً لفريق كرة قدم الصالات في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي اتحاد كلباء مع مدرب كرة قدم الصالات، محمد المرزوقي، لتدريب فريق النادي. وجرت مراسم التوقيع في مبنى الإدارة بنادي اتحاد كلباء، بحضور عضو مجلس الإدارة مشرف الألعاب الجماعية عبدالله حسن الدرمكي، والمدير المالي للنادي عبدالله عبدالرزاق. وسيبدأ المرزوقي مهامه الفنية مع النمور خلفاً للمدرب البرازيلي رامون داسيلفا، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يعمل فيها المرزوقي، اللاعب السابق والمدرب لفريق دبا الحصن، خارج أسوار دبا الحصن، الذي لايزال منافساً بقوة على لقب دوري كرة قدم الصالات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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