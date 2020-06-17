الامارات | 3 ملايين دولار شرط «ريفر بليت» لانتقال أوزكي إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين دولار شرط «ريفر بليت» لانتقال أوزكي إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «تي واي سي سبورتس» الأرجنتينية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدم بعرض رسمي لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، للتعاقد مع اللاعب كارلوس أوزكي، بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أن إدارة «ريفر بليت» وضعت أوزكي على قائمة الانتقالات، ولا ترغب في استمراره مع الفريق، مشيرة إلى أن اللاعب كان يتفاوض مع أتلتيكو سان لويس المكسيكي، لكن العرض الإماراتي قد يغير وجهته في الانتقالات المقبلة.

Advertisements

وأضافت: «نادي ريفر بليت يرغب في الاستفادة مادياً من بيع أوزكي، ويشترط الحصول على ثلاثة ملايين دولار، نظير انتقال اللاعب إلى الإمارات، خصوصاً أن النادي الأرجنتيني يعاني مالياً بشكل كبير».

ويبلغ الأرجنتيني أوزكي 28 عاماً، ويلعب في مركزي الهجوم والجناح الأيمن، ولم يسبق له اللعب خارج الأرجنتين، إذ بدأ مسيرته مع إستوديانتس في 2010 قبل أن ينتقل إلى ريفر بليت، بينما تمت إعارته إلى هوراكان في 2018 ولانوس في 2019، وتبلغ قيمته السوقية 2.2 مليون دولار، بعدما تراجعت من 3.4 ملايين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news