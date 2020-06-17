الامارات | عقد نيلتون يثير أزمة في البرازيل بعد انتهاء إعارته إلى حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن عقد نيلتون يثير أزمة في البرازيل بعد انتهاء إعارته إلى حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسبّب اللاعب البرازيلي، نيلتون ميرا دي ألميدا، في أزمة بنادي فيتوريا البرازيلي، بعدما وجّه رئيس النادي، باولو كارنيرو، انتقادات حادة إلى الإدارة السابقة لفيتوريا، بسبب الشروط التي وضعتها في عقد نيلتون، قبل انتقاله إلى حتا في يناير الماضي.

وقال باولو كارنيرو لصحيفة «فوتبول باهيانو» البرازيلية، إنه يستغرب طريقة تعامل الإدارة السابقة لنادي فيتوريا مع ملف انتقال نيلتون إلى حتا في فترة الانتقالات الشتوية، موضحاً: «النادي كان يعاني أزمة مادية، لذلك تمت الموافقة على انتقال نيلتون إلى حتا، ليتم توفير رواتب خلال فترة الإعارة تصل إلى 500 ألف يورو».

وأضاف: «إعارة نيلتون إلى حتا ستنتهي اليوم، ليصبح اللاعب مصدر قلق إضافي بالنسبة لنادي فيتوريا، إذ تم وضع بند في عقده قبل إعارته بأنه سيحصل على راتبه مجدداً فور العودة إلى النادي، إلى جانب وجود بند آخر في عقده الذي تم توقيعه في 2017 بأحقيته في الحصول على زيادة في الراتب، إلى جانب رسوم أخرى سيحصل عليها وكيل أعماله، وأعباء إضافية لا يستطيع النادي تحملها».

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وأشار إلى أن الإدارة الحالية للنادي تأمل أن يستمر نيلتون مع حتا، حتى يتجنب فيتوريا هذه الأزمة المالية التي تتمثل في رواتب اللاعب من شهر يونيو وحتى ديسمبر المقبل، إذ يحصل على راتب شهري يبلغ 51 ألف يورو.

وكان البرازيلي نيلتون ميرا، قد ظهر عبر «إنستغرام»، وأكد رغبته في العودة مستقبلاً لفريقه السابق بوتافوغو، وليس فريق فيتوريا الذي لايزال يرتبط معه بعقد سارٍ.

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