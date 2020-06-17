الامارات | الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحسم اليوم مصير «الأبطال»

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحسم اليوم مصير «الأبطال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد الاتحاد القاري (يويفا)، اليوم، اجتماعاً مفصلياً لتحديد مواعيد وشكل استكمال مسابقتيه للأندية، إضافة إلى بعض المسائل المتعلقة ببطولة كأس أوروبا 2020، التي أرجئت إلى صيف العام المقبل بسبب «كوفيد-19».

وفي جدول الأعمال، الذي نشره عبر موقعه الإلكتروني، أشار إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يمتد يومين، سيبحث استكمال الأبطال، والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، لهذا الموسم وشروط التأهل والتصفيات للموسم المقبل، إضافة إلى أمور عدة، أبرزها جدول مباريات كأس أوروبا والمدن المضيفة لها.

وبحسب التقارير الصحافية، يدرس الاتحاد استكمال مسابقتي الأندية بصيغة مغايرة عن المعتاد، هي أقرب إلى «بطولة نهائية» تشارك فيها ثمانية فرق، ويرجح أن تستضيفها العاصمة البرتغالية لشبونة، ما سيعني نقل النهائي من مكانه المقرر سابقاً، أي مدينة إسطنبول التركية.

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وتتبقى أربع مباريات في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال، بعدما ضمنت أندية: أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي، التأهل إلى الدور ربع النهائي.

الى ذلك، تتبقى 10 مباريات في الدور ثمن النهائي لـ«يوروبا ليغ» موزعة كالآتي: مباراتان من الذهاب، وكامل مباريات الإياب.

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