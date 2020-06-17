الامارات | اتحاد السباحة ينتظر موافقة الاتحاد الدولي لاستئناف تدريب المنتخبات

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة ينتظر موافقة الاتحاد الدولي لاستئناف تدريب المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن مجلس إدارة الاتحاد قام بمخاطبة الاتحاد الدولي من أجل عودة تدريب المنتخبات داخل المسابح، كونه المسؤول الأول عن سلامة السباحين الدوليين.
وكان مجلس دبي الرياضي أعلن استئناف نشاط السباحة في الأندية والمسابح المعتمدة ووفق لائحة من الإجراءات الاحترازية، كما تم السماح بممارسة الأنشطة الرياضية داخل المدارس في الملاعب والصالات دون تحديد أعمار معينة، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية.
وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «قام الاتحاد بإرسال القائمة التي أصدرها مجلس دبي إلى الاتحاد الدولي من أجل الموافقة عليها، وإلى الآن لم يصل الرد، وبانتظار ذلك، تسير تدريبات المنتخبات مع الجهاز الفني وفق جدول معين، لكن في البحر، وهو مكان مفتوح مع الالتزام بالإجراءات الوقائية».
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