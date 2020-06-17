الامارات | بدر أحمد: طموح الشارقة المنافسة على كل البطولات المتاحة

شكرا لقرائتكم خبر عن بدر أحمد: طموح الشارقة المنافسة على كل البطولات المتاحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين، بدر الحمادي، أن طموح الشارقة هو المنافسة على كل البطولات المتاحة، معتبراً أن «الملك» يملك الإمكانات التي تمكّنه من تحقيق ذلك، لاسيما أن الفريق عاد إلى مستواه، مشدداً على أهمية المحافظة على المكتسبات التي حققها النادي في هذا الخصوص، واصفاً ذلك بأنه أصعب من حصد بطولة جديدة، مشيراً إلى أنهم في النادي ينتظرون تحديد موعد بدء روزنامة الموسم الكروي الجديد، من أجل وضع الاستراتيجية المقبلة.

وقال بدر أحمد الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «ثقتنا كبيرة بالمجموعة الموجودة من اللاعبين، وصولاً إلى تحقيق الطموح المنشود، ونعمل حالياً على استقطاب لاعبين جدد وفقاً للمتطلبات التي يحتاج إليها الفريق».

ويحتل فريق الشارقة، حامل لقب البطولة الموسم الماضي، المركز الخامس في ترتيب فرق دوري الخليج العربي، المتوقف منذ مارس الماضي، برصيد 35 نقطة.

وعن المراكز التي يحتاج إليها الفريق، وعما إذا كان من بينها مهاجم صريح، قال بدر أحمد: «نعمل وفقاً لمتطلبات الفريق الفنية».

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وعن رأيه في التعاقدات الجديدة للفريق، أكد أن ضم حارس مرمى حتا درويش محمد، ولاعب الوحدة خالد الظنحاني، يشكل إضافة جديدة للفريق، مشيراً إلى أن التعاقد معهما جاء بعد رؤية مستوياتهما، وكذلك بعد الجلوس مع المدرب.

وأكمل بدر أحمد: «الكل أشاد باللاعبين درويش محمد وخالد الظنحاني، إذ إن الأخير يعد أيضاً صغيراً في السن، وله مستقبل في اللعبة بجانب كونه لاعب منتخب، فضلاً عن أن الحارس درويش محمد قدم مستويات جيدة مع حتا، وسيكون إضافة للنادي بجانب وجود الحارس الأساسي عادل الحوسني».

وعن رأيه في وجود أربعة لاعبين قدامى في مجلس إدارة شركة كرة القدم، وانعكاسات ذلك بصورة إيجابية على تطوير العمل داخل منظومة النادي، قال: «وجود أربعة لاعبين قدامى في مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، يعد نوعاً من الخبرة الرياضية، فبحكم تجربتهم السابقة كلاعبين تكون لديهم معرفة بكيفية إدارة كرة القدم، وكذلك معرفة بمتطلبات واحتياجات اللاعب والعمل على توفيرها، والتجاوب معنوياً ومادياً مع كل احتياجاته، فضلاً عن أن وجود لاعبين سابقين في مجلس الإدارة يُشعر اللاعب بأنهم قريبون منه».

وتابع بدر أحمد: «بالنسبة للاعبين القدامى في عضوية مجلس إدارة شركة كرة القدم، فإن التجارب السابقة التي مروا بها تساعدهم على كيفية إدارة منظومة اللعبة». يذكر أن مجلس شركة كرة القدم، برئاسة عبدالله العجلة، ضم أربعة لاعبين قدامى، هم بدر الحمادي وجاسم الدوخي وعمران الجسمي وحسن الحمادي.

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