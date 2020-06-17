الامارات | قمة بين السيتي وأرسنال.. عودة الدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين السيتي وأرسنال.. عودة الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، اعتباراً من اليوم، بعد توقف نحو 100 يوم بسبب فيروس كورونا المستجد، مع كرة قدم غيّر الوباء من شكلها بشكل كبير، ووسط عنوان رئيس، هو التتويج المرتقب لليفربول بعد انتظار ثلاثة عقود.

وستكون الثالثة بين كبار القارة الأوروبية التي تعود إلى الملعب بلا جمهور، بعد البوندسليغا الألمانية التي عادت في 16 مايو الماضي، والليغا الإسبانية، الأسبوع الماضي، على أن تلحق بها بطولة الدوري الإيطالي، نهاية الأسبوع الجاري، بعد عودة اللعبة إلى إيطاليا باستكمال مسابقة الكأس قبل أسبوع.

وتنطلق المباريات الـ92 المتبقية من موسم الدوري الإنجليزي، مساء اليوم، بلقاءين مؤجلين من المرحلة الـ28، الأول بين أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد، والثاني، والأهم، بين حامل اللقب مان سيتي وضيفه أرسنال. واعتباراً من بعد غد، تنطلق منافسات المرحلة الـ30، وعنوانها الأبرز مباراة ليفربول ومضيفه غريمه إيفرتون الأحد. وستكون نتيجة مباراة السيتي وأرسنال فاصلة في تحديد مسار اللقب.

ويتصدّر ليفربول الترتيب بفارق 25 نقطة قبل تسع مراحل من النهاية. وفي حال خسارة السيتي، سيكون فريق المدرب الألماني، يورغن كلوب، في حاجة فقط إلى الفوز على إيفرتون لضمان لقبه الأول في بطولة إنجلترا منذ عام 1990.

وفي أي حال من الأحوال، يحتاج ليفربول إلى فوزين فقط من مبارياته التسع المتبقية للتتويج، بصرف النظر عن نتائج مطارده السيتي. ورغم أن بعض الأندية ستلجأ إلى وسائل عدة لتعويض الغيابات، مثل وضع مجسمات مشجعين مصنوعة من الورق المقوّى في المدرجات، أو عرض شرائط مصورة عبر الشاشات في الملعب، وحتى أصوات تسجيلية، لكن الأجواء الحماسية المعتادة التي اشتهرت بها الملاعب الإنجليزية، ستغيب حتى إشعار آخر.

وبحسب البروتوكول الصحي الذي سيتم تطبيقه، سيمسح بدخول 300 شخص، حداً أقصى، إلى الملعب، كما سيتم اعتماد إجراءات تعقيم شاملة في أماكن مختلفة، مثل غرف تبديل الملابس، والكرات، وقوائم المرمى، ورايات الزوايا الركنية، ولوحات التبديلات.

وتم الطلب من اللاعبين تفادي الاحتكاك المباشر والمعانقة المعتادة خلال الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتفادي البصق على أرض الملعب. ويواجه ما تبقى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عوامل مختلفة في هذه الفترة، من الحرارة المرتفعة نسبياً، إلى الوقت القصير الذي أتيح للاعبين للتدريب والتحضير للعودة. وستطبق رابطة الدوري ما أجازه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بزيادة عدد التبديلات المسموح بها خلال المباراة من ثلاثة إلى خمسة، أملاً في تفادي إجهاد اللاعبين وتعرضهم لخطر متزايد من الإصابات البدنية.

ولن يعاقب اللاعبون في حال أبدوا التعاطف مع قضية جورج فلويد الأميركي، كما أشارت إلى ذلك رابطة الدوري. وخلف ليفربول والسيتي، يحتل ليستر سيتي المركز الثالث، بفارق خمس نقاط عن تشلسي الرابع، وثماني نقاط عن مان يونايتد الخامس.

ويشهد قعر الترتيب منافسة لتفادي المراكز الثلاثة الأخيرة، المؤدية للهبوط إلى الدرجة الأولى. وتفصل ثماني نقاط بين برايتون صاحب المركز الـ15، ونوريتش سيتي صاحب المركز الـ20 والأخير.

• مباراتان مؤجلتان اليوم «بتوقيت الإمارات»

■أستون فيلا - شيفيلد 21:00

■مان سيتي - أرسنال 23:15

- الجولة 30 «19 يونيو»

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■نوريتش - ساوثهامبتون 21:00

■توتنهام - مان يونايتد 23:15

- السبت «20 يونيو»

■واتفورد - ليستر سيتي 15:30

■برايتون - أرسنال 18:00

■وست هام - وولفز 20:30

■بورنموث - كريستال بالاس 22:45

- الأحد «21 يونيو»

■نيوكاسل - شيفيلد 17:00

■ أستون فيلا - تشلسي 19:15

■إيفرتون - ليفربول 22:00

ليفربول يتصدّر بفارق 25 نقطة عن السيتي الوصيف، الذي لديه مباراة مؤجلة.

أصبح ثالث دوريات أوروبا الكبرى الذي يستأنف نشاطه.

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