الامارات | 3 انتصارات لخيول الإمارات في افتتاح «مهرجان رويال أسكوت»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات لخيول الإمارات في افتتاح «مهرجان رويال أسكوت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «بطاش» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب تشارلز هيل، وقيادة الفارس جيم كراولي، بطلاً لسباق «كينغز ستاند ستيكس»، المخصص لخيول «غروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، والذي جرى أمس، في الشوط الخامس الممتد لمسافة 1000 متر، ضمن اليوم الافتتاحي للنسخة الـ309 في مهرجان «رويال أسكوت» البريطاني العريق، والمقام حتى 20 الجاري.

وواصلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تألقها، بإهداء الدولة ثلاثة انتصارات من أصل الأشواط السبعة التي تضمنها اليوم الافتتاحي، فبجانب «بطاش»، نجح المهر «متخيل» بإشراف المدرب ريتشارد هانون، وقيادة الفارس جيم كراولي، في انتزاع لقب الشوط الأول «باكنغهام بالاس ستيكس» الذي خصص لخيول التكافؤ لمسافة 1400 متر، قبل أن تحقق المهرة «نزيف» بإشراف المدرب جون غودسون وقيادة الفارس جيم كراولي، لقب الشوط السادس «دوك أف كامبريدج» الذي خصص للمهرات والأفراس «غروب 1» لمسافة 1600 متر.

وفي ثاني أيام المهرجان اليوم يرفع الجواد «بارني روي» بشعار «غودولفين»، و«أديب» المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شعار التحدي في سباق «برينس أوف ويلز سيتيكس» لمسافة 2000 متر والمخصص لخيول «غروب 1».

وتعوّل الآمال الإماراتية في انتزاع لقب «برنس أوف ويلز» بشكل كبير على «بارني روي» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، خصوصاً أن الجواد البالغ من العمر ست سنوات سبق له الفوز في المهرجان، حين توج بلقب سباق «سان جيمس ستيكس» المخصص لخيول «غروب 1» عام 2017.

بدوره، سيكون الرهان على «أديب» الذي يشرف عليه المدرب وليام هاغاس، ويقوده الفارس توم ماركواند، ويملك سجلاً حافلاً من الإنجازات على المضامير العشبية.

ويواجه ممثلو الدولة، تحدي نخبة من جياد المسافة المتوسطة، من أبرزها «جابان» بإشراف المدرب الخبير أيدان أوبراين، إذ يملك الجواد المنحدر من نسل الفحل «غاليلو» انتصارين في الفئة الأولى، وحل رابعاً في مشاركته الأخيرة بسباق (الآرك الفرنسي).

Advertisements

وتفتتح سباقات اليوم الثاني، في الرابعة والربع عصراً بتوقيت الإمارات، مع سباق «سيلفر رويال هنت»، وينافس على لقبه 24 من نخبة خيول الميل، يبرز منها «ميداني» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون وقيادة الفارس جيم كرولي.

ويحمل المهر «خوان الكانو» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وإشراف المدرب كيفين ريان، وقيادة الفارس أندريه أتزيني، راية خيول الإمارات، في الشوط الثاني «سباق هامبتون كورت ستيكس».

وتتواصل الإثارة بسباق «كينغ جورج»، الذي يجري في الشوط الثالث، والمخصص لخيول التكافؤ لمسافة 2400 متر، في شوط ينافس على لقبه 18 جواداً من نخبة خيول المسافات الطويلة، يبرز منها ثلاثة من ممثلي الإمارات، «برايت ميلودي» بشعار «غودولفين»، وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، و«حكم» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، و«ترومبت مان» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مارك جونستون، وقيادة الفارس جوي فانينيغ.

23 جياداً تطارد اللقب الأول في «رويال هنت»

تنافس 23 من نخبة خيول مسافة الميل (1600 متر)، على لقب النسخة الأولى من سباق «رويال هنت» الذي تم إضافته على جدول سباقات المهرجان. وتتجه الأنظار إلى ثلاثة من خيول «غودولفين» من ضمنها جوادان يتولى تدريبهما مارك جونستون، «دارك فيشن» و«بيت بينوكس»، ثم الجواد «لورد تنيسون». وتشارك أيضاً ثلاثة خيول مملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، هي «الرجاء» و«منتظم» و«أفاق».

«بارني روي» و«أديب» يدافعان عن حظوظ الإمارات في أقوى الأشواط اليوم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news