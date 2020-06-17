الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مصير

أبلغ لاعب مواطن بأحد فرق المقدمة في دوري الخليج العربي لكرة القدم، إدارة ناديه بسرعة اتخاذ قرار بشأن تجديد عقده للاستمرار في صفوف النادي من عدمه، حتى يتمكن من تحديد مصير ودراسة بعض العروض، التي قدمت له من أندية أخرى بهدف الحصول على خدماته.

لوفانور

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أكد لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور هنريكي، جاهزيته للعودة من البرازيل للمشاركة في المباريات، من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه في «إنستغرام» أثناء خوضه بعض التدريبات، مشيراً إلى أنه اشتاق إلى المباريات.

نصيحة

وجّه لاعب دولي سابق، انتهى عقده أخيراً، نصيحة إلى لاعب في مقتبل مسيرته الكروية، وأسهم في وصول فريقه للمنطقة الآمنة، بالبقاء مع فريقه الحالي للاستمرار لاعباً رئيساً في التشكيلة الأساسية، بدلاً من الجلوس على دكة الاحتياط في أندية أخرى.

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