الامارات | عيسى: مرحلة ما بعد «كورونا» ستشهد اختفاء ظواهر سلبية أرهقت الكرة الإماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى: مرحلة ما بعد «كورونا» ستشهد اختفاء ظواهر سلبية أرهقت الكرة الإماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب اتحاد كلباء السابق في فترة الثمانينات، ناصر محمد عيسى، أن الكرة الإماراتية ستشهد تغيراً بارزاً نحو الأفضل بعد انتهاء مرحلة «كورونا»، مشيراً إلى أن معظم الظواهر السلبية ستختفي، بينما ستبرز أخرى إيجابية ستنعكس على الكرة الإماراتية.

وقال ناصر عيسى لـ«الإمارات اليوم»: «الظواهر الإيجابية المتوقعة للكرة الإماراتية في الفترة المقبلة، هي السيطرة على ظاهرة العقود المرتفعة للاعبين والمدربين وترشيد الاستهلاك، ووقف تكديس اللاعبين، فضلاً عن دور إيجابي للجمهور من خلال عودته القوية المتوقعة، إضافة إلى عودة المتخصصين في الإدارة الرياضية ومنحهم مناصب قيادية في المجال الرياضي، ووقف هجرة الموهوبين، وهي ظواهر سلبية كانت منتشرة في الفترة الماضية».

وأضاف: «من أبرز الأمور التي ستتلاشى، تكديس اللاعبين في الفريق الواحد، حيث لن تسعى شركات كرة القدم إلى التوقيع مع عدد مفتوح من اللاعبين بحجة إيجاد أكبر عدد من البدلاء».

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وتابع: «سيقود تخفيض ميزانيات الأندية إلى استكشاف اللاعبين الموهوبين ودعم تطورهم، بدلاً من الاعتماد على اللاعب الجاهز، وأتوقع أن تعمل إدارات الأندية على إيجاد طرق بديلة لتعزيز الميزانيات من خلال أساليب ناجعة في الاستثمار، وتوفير سبل راحة مميزة للجمهور لكي يحضر للمدرجات بكثافة، ويدفع قيمة التذكرة أياً كان سعرها».

وأكمل: «من المؤكد أيضاً أن هجرة المواهب نحو الأندية الجماهيرية ستختلف عن الواقع الحالي، مع تشابه الظروف المادية والتنظيمية بين الأندية في الفترة المقبلة».

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