الامارات | ندوة رياضية تبحث تداعيات «كورونا» على كرة القدم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعقد بنظام الاتصال المرئي عن بعد، مساء اليوم، ندوة بعنوان «جائحة كورونا وتداعياتها على كرة القدم»، وينظمها مجموعة عادل الجنيبي للمحاماة والاستشارات القانونية، وتتلخص محاور الندوة في مدى تأثير الجائحة في تطوير المنظومة الرياضية العربية، وما التوصيات والقرارات التي يتوقع صدورها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أزمة «كورونا»، ومدى تأثيرها في القيمة السوقية، وهل يمكن اعتبارها من ظروف القوة القاهرة وإمكانية تطبيقها على عقود اللاعبين، ودور الاتحادات المحلية في الموازنة بين مصلحة اللاعبين ومصلحة الأندية، وما المعايير التي سيتم تطبيقها في حال وجود نزاع بخصوص عقود اللاعبين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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