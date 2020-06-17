شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتغلب على ليجانيس بهدفين دون رد في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق برشلونة الفوز على ليجانيس بهدفين دون رد، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعتهما بملعب كامب نو، في الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

سجل هدف البارسا الأول أنسو فاتي في الدقيقة 42 من عمر المباراة، وأضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني من ركلة جزاء، في الدقيقة 69، ليواصل الفريق الكتالوني تمسكه بالصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 64 نقطة، متقدما على ريال مدريد، الذي يملك في جعبته 59 نقطة، ويستعد للقاء فالنسيا في نفس الجولة، الخميس.

وتوقف رصيد ليجانيس بهذه الهزيمة عند النقطة 23، متذيلًا جدول مسابقة الدوري الإسباني.