شكرا لقرائتكم خبر عن أوباميانج يفتح النار على إدارة أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الجابونى بيير إميريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزى عن مستقبله مع الجانرز، لافتًا إلى أن هذا قرار ربما سيكون الأهم فى مسيرته الكروية.

ومن المقرر أن ينتهى عقد اللاعب الجابونى مع فريقه الإنجليزى بنهاية الموسم المقبل، بعدها يصبح بإمكانه الرحيل المجانى إلى أى نادٍ آخر.

وخلال تصريحات لبرنامج تلفزيونى فرنسى قال أوباميانج: «لم أناقش مع النادى عرضًا للتجديد، هم يعرفون جيدا لماذا لم يحدث أى شىء حتى الآن».

وأضاف البالغ من العمر 30 عامًا: «الأمر متروك لهم للقيام بعملهم وبعد ذلك سنرى كيف تسير الأمور، ستكون نقطة تحول فى مسيرتى، لأكون صريحًا مع الجميع، سيكون بالتأكيد قرارًا صعبًا للغاية».

وتابع: «لم أقرر بعد ماذا سأفعل، لنرى».

وعاد أوباميانج ليكمل حديثه: «جميع اللاعبين يريدون الفوز بالألقاب، ولكن سيسأل الجميع السؤال: هل يريد الفوز بهم فى أرسنال أو فى مكان آخر؟».

وواصل: «كما قلت، فإن المستقبل سيخبرنا، أنا جائع للفوز بالألقاب، وأيا كان قرارى أنوى القتال من أجل الفوز بالألقاب».

كانت صحيفة «تليجراف» البريطانية قد كشفت فى وقت سابق أن إدارة ارسنال تتطلع إلى إغراء أوباميانج بصفقة من شأنها أن تقدم له مكافأة مالية كبيرة إذا قادهم إلى العودة إلى دورى أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن برشلونة سبق أن أبدى اهتمامه بضم اللاعب الجابونى إذا فشل فى إتمام صفقة الأرجنتينى لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان.

على جانب آخر، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب برشلونة من خطف توماس بارتى من أتلتيكو مدريد رغم محاولات أرسنال الحصول على خدمات اللاعب فى الفترة الحالية.

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التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية رحيل بارتى عن صفوف الروخى بلانكوس فى الصيف المقبل على أن تكون وجهته إلى إنجلترا.

وبحسب صحيفة «غانا سوكر» فإنّ برشلونة أصبح الأقرب لحسم صفقة بارتى وذلك بكسر الشرط الجزائى فى عقده ودفع 50 مليون يورو إلى أتلتيكو مدريد لضم اللاعب.

وأكدت الصحيفة أنّ برشلونة يرى فى بارتى البديل المناسب لسيرجيو بوسكيتس خاصة أنّ الأخير يعانى بصورة واضحة على المستوى البدنى مع المدرب كيكى سيتيين.

برشلونة سبق أن كسر الشرط الجزائى فى عقد أنطوان جريزمان وخطفه من أتلتيكو مدريد فى سوق الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 120 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان ويوفنتوس من بين قائمة المهتمين بالتعاقد مع اللاعب الغانى، مما يعنى صعوبة إبقاء الروخى بلانكوس على اللاعب.