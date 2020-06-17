شكرا لقرائتكم فايز عريبى: نرحب بعودة النشاط.. ونساند الدولة فى قراراتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رحب فايز عريبي رئيس نادي طنطا، بالقرارات التي أعلنها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أمس، بشأن عودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

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وقال عريبي فى تصريحات تلفزيونية: "نرحب بعودة النشاط الرياضي رغم رفضنا السابق ولكن نساند الدولة فى كافة قراراتها، ويجب أن نوجه التحية لأشرف صبحي وزير الرياضة بشأن المرونة التى كشف عنها بعد صدور القرارات بالأمس".

وشدد عريبي على أنه من الصعب استئناف الموسم الكروي، خاصة أن موعد العودة في نهاية شهر يوليو المقبل، وهناك 17 جولة متبقية، تحتاج إلى ما يقرب من شهرين ونصف.