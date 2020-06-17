شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: قناة الزمالك عملت للنادي أنياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن قناة الزمالك صنعت أنياب للنادي، معتبرا أنها أكبر انجاز لمرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادي في مسيرته الرياضية.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي، الذى يقدمه الإعلامي أحمد جمال، عبر فضائية زملكاوي، اليوم الثلاثاء، أن مرتضى منصور حدوتة جميلة هتفضل على مر العصور.

ووجه جعفر الشكر لإعلام المصريين على تبني قناة النادي التى جعلت للجماهير البيضاء صوت على الساحة الرياضية.

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وطالب مسئولو القلعة البيضاء الاتحاد المصري بإلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم و الانتظار حتى تستقر الأمور بشأن إنتشار فيروس كورونا.

كما اقترح نادي الزمالك فكرة لعب بطولة كأس مصر هذا الموسم بشكل طبيعي بدلا من الدوري كتجربة فقط نظرا لقلة عدد مباريات البطولة عن مسابقة الدوري.